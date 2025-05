Polizei Homberg

POL-HR: Verkaufsstände auf Himmelfahrtsmarkt im Visier von Dieben

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.05.2025:

Frielendorf

Tatzeit: Mittwoch, 28.05.2025, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 09:45 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zugang zu drei Verkaufsständen auf dem Himmelfahrtsmarkt in der Bahnhofstraße in Frielendorf und entwendeten dabei verschiedene Gegenstände.

Im ersten der Polizei in Homberg gemeldeten Fall brachen die Täter mittels unbekannten Werkzeugs in den Marktstand ein, durchsuchten diesen nach Wertgegenständen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen zunächst einen Autoschlüssel für einen Mercedes-Benz sowie einen Fahrradanhänger. Mit dem erbeuteten Schlüssel gelangten sie in das Fahrzeuginnere und stahlen einen Rucksack mit Bargeld, dem Fahrzeugschein, dem Führerschein und dem Personalausweis des Standbetreibers.

Aus einem zweiten, unverschlossenen Verkaufsstand entwendeten die Täter Textilwaren in einem Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags.

Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Unbekannten zudem in einen dritten Marktstand ein, während der Betreiber schlief. Hier erbeuteten sie eine Sporttasche mit weiteren Textilien.

Der insgesamt entstandene Schaden beläuft sich auf eine Summe im unteren vierstelligen Bereich.

Täterhinweise gibt es derzeit keine.

Die Polizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten, Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter Tel. 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell