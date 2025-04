Balve (ots) - Am Drostenplatz haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag zwischen Mitternacht und Morgen gleich zweimal zugeschlagen. Sie hebelten an Fenstern und gelangten in ein Restaurant und eine Praxis, dort entwendeten sie Bargeld. Wer hat etwas gesehen? Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Menden entgegen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 ...

