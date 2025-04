Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht Diebe

Iserlohn (ots)

Diebstahl eines E-Scooters

Am Donnerstag Morgen entwendete ein unbekannter Täter einen E-Scooter in Iserlohn an der Hemberg-Schule. Der E-Scooter sei zuvor durch den Nutzer zu Schulbeginn an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Kettenschloss abgeschlossen worden. Als der Geschädigte zu Schulschluss mit seinem E-Scooter nach Hause fahren wollte, war dieser nicht mehr da. Hinweise zum Verbleib des E-Scooters oder zur Identität des Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02371-91990 entgegen.

Diebstahl an/ aus Kraftfahrzeugen

In der Nacht auf heute kam es in Iserlohn zu vermehrten PKW-Aufbrüchen. Im Reher Weg, der Pillingser Höhe und in der Untergrüner Straße schlugen bislang unbekannte Tatverdächtige Fensterscheiben verschiedener PKW auf. Hierbei durchwühlten sie den Fahrzeuginnenraum und entwendeten zudem Geldbörsen, Handtaschen und Werkzeug. Die Polizei erbittet Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen oder zu verdächtigen Feststellungen unter 02371-91990 und weist eindringlich darauf hin, keine Wertsachen offensichtlich im Fahrzeuginnenraum zu hinterlassen. (gol)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell