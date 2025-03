Feuerwehr Essen

FW-E: Starke Rauchentwicklung aus ehemaliger Fahrzeughalle der Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Essen-Altenessen, Hundebrinkstraße, 03.03.2025, 01:35 Uhr, (ots)

Vergangene Nacht, am frühen Montagmorgen des 3. März 2025, meldeten mehrere Anrufende gegen 1:35 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einem Gebäude an der Hundebrinkstraße in Essen-Altenessen. Die Leitstelle entsandte umgehend den Löschzug der Feuerwache Mitte und die Freiwillige Feuerwehr Essen-Stoppenberg zu der gemeldeten Adresse. Bei dem Gelände handelt es sich um eine ehemalige städtische Liegenschaft, auf der vormals Teile der Ausbildung der Feuerwehr Essen sowie die Freiwillige Feuerwehr Essen-Altenessen beheimatet waren. Daher war den Einsatzkräften die Lage und die Gegebenheiten bestens bekannt.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine verlassene Fahrzeughalle der Feuerwehr vor, aus der massiv Brandrauch drang. Sofort wurde ein Trupp unter Atemschutz eingesetzt, der eine Brandbekämpfung einleitete und dadurch das Übergreifen der Flammen auf die Halle verhinderte. Im Inneren der Halle waren größere Mengen Unrat in Brand geraten, die mit handgeführten Strahlrohren zügig abgelöscht wurden.

Um sicherzugehen, dass sich keine Personen im Inneren aufgehalten haben, wurden alle Bereiche gründlich abgesucht. Da auch eine angrenzende Halle verraucht war, setzten die Einsatzkräfte einen Hochleistungslüfter zur Entrauchung ein. Glücklicherweise sind keine Personen gefunden worden.

Zur Feststellung der Brandursache hat die Polizei Essen die Ermittlungen aufgenommen.

Die Essener Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften rund eine Stunde im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell