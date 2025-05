Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Kleinwagen nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines Kleinwagens, der am Dienstag, 20.5.2025, gegen 17.35 Uhr die Straße Ressenberger Feld in Stromberg befuhr. Dem Unbekannten kam auf der schmalen Straße ein Fahrradfahrer entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, wich der 46-jährige Beckumer mit seinem Fahrrad nach rechts aus. Dabei stürzte der Rennradfahrer und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Mann zu kümmern. Bei dem Kleinwagen könnte es sich um ein älteres Modell des Herstellers Seat gehandelt haben. Auffällig sei die Effektlackierung in lila/blau. Wer kann Angaben zu dem Halter und/oder Fahrer des Kleinwagens machen? Wer kann Angaben zu dem Kleinwagen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

