POL-WAF: Warendorf. Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht - E-Scooterfahrer verstorben

Am Montag, 19.5.2025 verstarb ein Mann nach einem Sturz im Warendorfer Krankenhaus. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag, 11.5.2025, gegen 21.00 Uhr auf der Von-Ketteler-Straße in Warendorf. Dort war der 44-Jähriger gestürzt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Warendorfer ließ sich von einer Angehörigen ins Krankenhaus bringen, so dass weder Rettungsdienst noch Polizei Kenntnis von dem Unfall hatten. Nun werden Zeugen gesucht, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder dem Mann zu Hilfe kamen. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

