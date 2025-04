Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kehl (ots)

Nach einer mutmaßlichen Unfallflucht in der Richard-Wagner-Straße zwischen Donnerstagnachmittag, 14 Uhr und Freitagmorgen gegen 4:20 Uhr, sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach dem Verursacher und möglichen Zeugen. Der unbekannte Autofahrer soll auf Höhe der Hausnummer 21 ein geparktes Auto, offenbar beim Rangieren, beschädigt und einen Sachschaden von rund 4.000 Euro verursacht haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher liefern können, wenden sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 an die Ermittler in Kehl.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell