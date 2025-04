Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Zeugen gesucht

Rheinau (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Rheinaus sind nach einem Unfall am Mittwochmittag in einer Tunnelunterführung der L 87 unweit des Sportplatzes auf der Suche nach Zeugen. Ein 14-jähriger Radfahrer war hier kurz nach 13 Uhr unterwegs, als ihm im Bereich einer Kurve unvermittelt eine noch unbekannte Fahrradfahrerin auf seiner Spur entgegenkam. Um eine Kollision zu verhindern, musste der Junge ausweichen und kam zu Fall. Die jugendliche Dunkelhaarige, welche mit einer Jogginghose und schwarzer Jacke der Marke "The North Face" bekleidet gewesen sein soll, suchte anschließend das Weite, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 07844/91149-0 entgegengenommen.

