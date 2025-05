Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Gaststätte - Täter brechen Spielautomaten auf und flüchten mit Bargeld

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.05.2025:

Homberg/Efze

Tatzeit: Sonntag, 25.05.2025, 01:00 Uhr bis Dienstag, 27.05.2025, 15:00 Uhr

In der Zeit von Sonntagnacht bis Dienstagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Untergasse in Homberg und entwendeten Bargeld aus zwei Spielautomaten.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten in den Innenraum der Gaststätte, nachdem sie ein gekipptes Oberlicht über der Terrassentür beschädigten.

Sie durchsuchten den Thekenbereich nach Wertgegenständen und Bargeld und brachen dann zwei Spielautomaten mittels unbekannten Werkzeugs auf.

Nachdem sie das Im Automaten befindliche Bargeld entwendet hatten, hebelten sie die Terrassentür von innen auf und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Unbekannten erbeuteten eine Bargeldsumme von mehreren Tausend Euro.

Bei der Tat entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Täterhinweise gibt es derzeit nicht.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 05681/774-0 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell