Polizei Homberg

POL-HR: Brand von zwei Garagen - Motorräder und E-Bike durch Feuer beschädigt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.05.2025:

Homberg/Efze

Tatzeit: Dienstag, 27.05.2025, 21:20 Uhr

Am Dienstagabend, gegen 21:20 Uhr, kam es zu einem Brandgeschehen in der Bahnhofstraße in Homberg.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Anwohner eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße auf seiner Terrasse. Gegen 21:20 Uhr habe er ein Knallgeräusch aus Richtung seiner beiden an das Wohngebäude angrenzenden Garagen wahrgenommen. Unmittelbar danach habe der den Ausbruch des Brandes festgestellt. Der Versuch, das Feuer selbst zu löschen, misslang.

Dank des schnellen Eingreifens der alarmierten Feuerwehr aus Homberg konnte der Brand zügig gelöscht und eine Ausbreitung auf das Wohnhaus verhindert werden.

In den beiden Garagen befanden sich drei Motorräder, ein E-Bike und ein Wohnwagen. Die Krafträder sowie das Elektrofahrrad wurden durch das Feuer beschädigt. Der Wohnwagen konnte aus dem Gefahrenbereich geschoben und so vor den Flammen bewahrt werden.

Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Einschätzungen entstand durch das Feuer ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei in Homberg die Ermittlungen aufgenommen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell