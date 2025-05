Polizei Homberg

POL-HR: Diebe schlagen erneut an Autobahnbaustelle zu - 350 Liter Diesel entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.05.2025:

Edermünde

Tatzeit: Donnerstag, 22.05.2025, 16:30 Uhr bis Freitag, 23.05.2025, 06:00 Uhr

In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen erbeuteten Diebe etwa 350 Liter Diesel aus einem LKW und einem Bagger auf dem Baustellengelände an der Autobahn in Edermünde-Holzhausen.

Nach ersten Erkenntnissen begaben sich unbekannte Täter zu dem Gelände an der Autobahn in der Frankfurter Straße, das sich zwischen Holzhausen und Dissen befindet.

Zu dem Zeitpunkt waren hier Baufahrzeuge einer Speditionsfirma, unter anderem ein Transporter und ein Bagger, abgestellt.

Mittels eines bislang nicht identifizierten Werkzeugs öffneten die Unbekannten die Tankdeckel der Fahrzeuge und entwendeten rund 350 Liter Dieselkraftstoff.

Dann flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Täterhinweise gibt es derzeit nicht.

Es entstand ein Schaden im oberen dreistelligen Bereich.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 05622-9966-0 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell