Polizei Homberg

POL-HR: Scheibe eingeschlagen - Tasche entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.05.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Mittwoch, 21.05.25, 09:00 Uhr bis 10:10 Uhr

Am Mittwochmorgen wurde ein Ford Focus Ziel eines Diebstahls durch bislang unbekannte Täter. Der PKW war zur Tatzeit im Steinweg, in Höhe der dortigen KITA in Schwalmstadt Ziegenhain, abgestellt. Die Unbekannten näherten sich dem Fahrzeug, schlugen die Seitenscheibe der Beifahrertür ein und entwendeten eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Tasche. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich in der entwendeten Tasche keine Wertgegenstände. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Schwalmstadt unter 06691/9430.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

