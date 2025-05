Polizei Homberg

POL-HR: Zwei Einfamilienhäuser im Visier von Einbrechern

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.05.2025:

Melsungen

Tatzeit: Montag, den 19.05.25, 22:00 Uhr bis Dienstag, den 20.05.25, 11:30 Uhr

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen machten sich Unbekannte in Melsungen an zwei Einfamilienhäusern zu schaffen.

In der Thüringer Straße versuchten die Täter mit einem unbekannten Werkzeug eine Balkonfenster aufzuhebeln. Das Fenster hielt den Einbruchsversuchen stand und die Täter ließen dadurch von dem Objekt ab. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro. In der Leipziger Straße hebelten die Unbekannten eine Eingangstür zu einem Wintergarten auf und betraten das Wohnhaus. Ob die Unbekannten bei dem Einbruch Diebesgut erlangten ist derzeit unklar. Der Sachschaden an der Tür wird auf ca. 1800 Euro geschätzt.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei in Homberg die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 05681/774-0 entgegen.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell