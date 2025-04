Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Wohnung

Mühlhausen (ots)

Am Freitag erhielt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich gegen 21.40 Uhr die Information, dass es in der Wagenstedter Straße zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienwohnhaus kam. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu der Erdgeschosswohnung über ein angekipptes Fenster. Es entstand ein Sachschaden am Fenster im unteren dreistelligen Bereich. Die Unbekannten durchsuchten das Schlafzimmer und entwendeten Schmuck. Die Polizei hat eine Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03631/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0093892

In der wärmeren Jahreszeit kommt es vermehrt zu Einbrüchen in Wohnungen und Wohnhäuser, da diese mitunter dauerhaft gelüftet werden.

Um Einbrüche zu vermeiden rät die Polizei dazu, Haustüren unbedingt abzuschließen, auch bei nur kurzem Verlassen des Hauses. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terassentüren. Auch angekippte Fester sind für Einbrecher relativ einfach zu überwinden. Besonders ebenerdige Fenster und Türen, die leicht zu öffnen sind, sind häufig Ziele für einen Einbruch.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen, Einbrecher suchen in geeigneten Verstecken gezielt hiernach. Sollten Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln die Schließanlage aus. Geben Sie keine Hinweise über Ihre längerfristige Abwesenheit. Vermeiden Sie potenziellen Tätern Informationen über die sozialen Medien zu Ihren gegenwärtigen Aufenthaltsort zu geben. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Wählen Sie im Verdachtsfall die 110.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell