LPI-NDH: Fahrrad zerlegt

Bad Langensalza (ots) - In der Böhmerstraße parkte eine 51-Jährige am Mittwoch, den 09.04., gegen 16 Uhr ihren Pkw ab. Als die Nissan- Fahrerin am Donnerstag, den 10.04., gegen 14.50 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte ein farbloses Spray auf die Fahrertür aufbrachten. An der besprühten Stelle hob sich daraufhin leicht der Lack ab. Es entstand ein Sachschaden von mehreren ...

mehr