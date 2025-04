LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Pkw

Nordhausen (ots) - Die Nordhäuser Polizei bittet nach einem Einbruch in einen Discounter nahe der Zorgestraße um Zeugenhinweise. Am Sonntag gegen 11:30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einzelhandel in der Halleschen Straße. Die Täter gelangten in einen Raum von dem ein Zutritt zum Markt nicht möglich war. Ob Gegenstände entwendet wurden ist noch nicht bekannt. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang ...

mehr