Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250410 - 0382 Frankfurt - Ostend: Brand in Mehrfamilienhaus

Frankfurt (ots)

(bo) Am Montagabend (9. April 2025) kam es zu einem Brand auf der Dachterrasse eines Mehrfamilienhauses im Ostend.

Gegen 22:30 Uhr erhielt die Feuerwehr eine Mitteilung über einen Dachstuhlbrand in der Hagenstraße. Die Kräfte der Polizei und der Feuerwehr begaben sich in der Umgebung zu einer Absuche und stellten schließlich in der Honsellstraße im 7. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein kleineres Feuer auf einer Dachterrasse fest. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt zur unbewohnten Wohnung, stellte auf der Dachterrasse eine brennende Sonnenliege fest und löschte sie. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Brand durch einen technischen Defekt eines elektronischen Gerätes unterhalb der Liege ausgelöst.

Durch den Brand entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell