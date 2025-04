Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250410 - 0381 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Rollerdiebe scheitern- Versteckspiel ebenfalls erfolglos- Festnahme

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Dienstag (8. April 2025) auf Mittwoch (9. April 2025) nahm die Polizei zwei jugendliche Rollerdiebe fest.

Gegen 00:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge verdächtige Geräusche und beobachtete, wie sich zwei junge Männer an einem Motorroller "An der Alten Gießerei" zu schaffen machten und diesen anschließend Richtung Straße schoben.

Vermutlich misslang es den beiden den Roller zu starten, sodass sie diesen wieder zurück an den ursprünglichen Standort schoben.

Beim Erblicken der alarmierten Polizisten ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht. Die beiden 16- und 17- Jährigen scheiterten jedoch auch hierbei.

Die Polizei nahm einen der beiden in der Tiefgarage eines nahegelegenen Shopping-Centers fest, den anderen erschnüffelte der Diensthund "Quick", wie sein Name schon sagt, zügig in einem umzäunten Garten einer angrenzenden Straße. Bei der Durchsuchung der Jugendlichen fanden die Beamten unter anderem entsprechendes Werkzeug und ein griffbereites Klappmesser. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und übergaben die Jugendlichen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten.

Die jungen Männer müssen sich nun wegen versuchtem Diebstahl mit Waffen und unbefugtem Fahrzeuggebrauch verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell