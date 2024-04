POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 8. April bis 14. April

Hamm-Pelkum (ots) - Am frühen Montagmorgen (15. April), gegen 1 Uhr, verlor ein Ford-Fahrer auf der Kamener Straße in Höhe der Haus Nummer 177 aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend überfuhr er eine Verkehrsinsel und stieß mit einem Carport zusammen. Zuvor war er auf der Kamener Straße in Fahrtrichtung Südwesten unterwegs. Der ...

