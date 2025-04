POL-WAF: Ahlen. Gemeinsam für Sport und Sicherheit

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 15.42025, 15.30 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Am Landhagen/Oststraße/Zum Sundern in Oelde zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten. Ein 20-jähriger Oelder befuhr mit seinem Pkw die Oststraße und hielt vor dem Kreuzungsbereich vor der Haltelinie. Als er mit seinem Pkw die Straße Am Landhagen querte, kam es zum ...

