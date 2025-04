Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. RoadPol-Week "Speed" im Kreis Warendorf: Deutliche Bilanz bei Geschwindigkeitskontrollen

Warendorf (ots)

Die europaweite RoadPol-Week "Speed", die vom 7. bis zum 13. April 2025 stattfand, zielte auf die Bekämpfung von Geschwindigkeitsübertretungen ab - einer der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle und die daraus resultierenden, oft langwierigen, körperlichen und psychischen Belastungen für die Beteiligten. Auch die Polizei im Kreis Warendorf beteiligte sich intensiv an dieser Kontrollwoche, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und für eine regelkonforme Teilnahme am Straßenverkehr zu sensibilisieren. Im gesamten Kreisgebiet wurden während der Aktionswoche Kontrollpunkte eingerichtet. Ein besonderer Fokus lag dabei auf dem Sonderkontrolltag am Donnerstag, den 10. April 2025, im Bereich der Polizeiwache Ahlen. Die Bilanz dieses Tages allein ist bemerkenswert: Insgesamt wurden 603 Verkehrsteilnehmer auffällig. Davon wurden 515 Verwarngelder erhoben und 70 Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit gefertigt. Zudem wurden 17 Autofahrer dabei ertappt, ihr Mobiltelefon während der Fahrt zu nutzen, und ein weiterer Verkehrsteilnehmer fiel durch einen anderen Verstoß auf. Auch der Kreis Warendorf beteiligte sich an diesem Sonderkontrolltag und registrierte weitere 275 Geschwindigkeitsübertretungen.

Über den Sonderkontrolltag hinaus wurden im Laufe der gesamten RoadPol-Week zusätzlich 645 Geschwindigkeitsverstöße im Kreis Warendorf durch die Polizei festgestellt. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte der Polizei im Kreis Warendorf während der Aktionswoche 9.958 Fahrzeuge.

