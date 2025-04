Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Autofahrerin leicht verletzt und erheblich beschädigte Autos

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 15.42025, 15.30 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Am Landhagen/Oststraße/Zum Sundern in Oelde zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten. Ein 20-jähriger Oelder befuhr mit seinem Pkw die Oststraße und hielt vor dem Kreuzungsbereich vor der Haltelinie. Als er mit seinem Pkw die Straße Am Landhagen querte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 65-jährigen Oelderin. Diese befuhr mit ihrem Fahrzeug die Straße Am Landhagen stadtauswärts. Rettungskräfte brachten die leichtverletzte Frau zu weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Die erheblich beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

