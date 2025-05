Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl aus PKW

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.05.2025:

Melsungen

Tatzeit: Montag, den 19.05.25, 18:30 Uhr bis Dienstag, den 20.05.25, 05:30 Uhr

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen kam es in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 05:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem PKW in Melsungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Unbekannten Zugang zu einem möglicherweise unverschlossenen Fahrzeug der Marke Mercedes, welches zur Tatzeit in dem Schwalbenweg in Melsungen abgestellt war. Im Anschluss durchsuchten die unbekannten Täter den Fahrzeuginnenraum. Hieraus entnahmen sie die Geldbörse mit Bargeld und flüchteten damit vom Tatort.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

