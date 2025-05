POL-HR: Brand in leerstehender Klinik

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.05.2025: Fritzlar Ereigniszeit: Dienstag, den 13.05.2025 um 18:50 Uhr Am Dienstagabend geriet in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Hohen Graben in Fritzlar ein Toaster in Brand. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Ein Hausbewohner bemerkte gegen 18:50 Uhr eine ungewöhnliche Rauchentwicklung in der Nachbarwohnung und alarmierte ...

