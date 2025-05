Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von E-Scooter

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.05.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Dienstag, 20.05.2025, 09:30 Uhr bis 11:20 Uhr

In Treysa haben Diebe am Dienstagmorgen einen E-Scooter gestohlen. Der Besitzer hatte sein Gefährt zum Tatzeitpunkt mit einem Schloss gesichert in der Bahnhofstraße abgestellt. Die unbekannten Täter überwunden auf unbekannte Art und Weise die Sicherung des Schlosses und entfernten sich anschließend mit dem E-Scooter in unbekannte Richtung.

Der E-Scooter ist von der Marke Joyor. Am Tattag war das Versicherungskennzeichen "939 WJX" angebracht. Das Fahrzeug hat einen geschätzten Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell