Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Rollerfahrer

Moers (ots)

Am 09.11.2024 um 19:25h kam es in Moers an der Kreuzung Römerstraße / Homberger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzte. Ein 43-jähriger Mann aus Moers befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Römerstraße in Fahrtrichtung Essenberger Straße. An der Kreuzung Römerstraße / Homberger Straße beabsichtigte der 43-Jährige nach rechts auf die Homberger Straße abzubiegen. Eine 69-jährige Frau aus Moers befuhr die Römerstraße mit ihrem Pkw direkt hinter dem Kleinkraftrad. Die 69-Jährige beabsichtigte, während des Abbiegevorgangs des 43-Jährigen, an diesem vorbei zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der Fahrer des Kleinkraftrades kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der 43-Jährige schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. Er wurde durch den Rettungsdienst einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

