POL-WES: Voerde - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Hamminkeln (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von 24.10.24 bis 07.11.24 in ein Gemeindezentrum an der Marktstraße eingedrungen. Aus einem Raum entwendeten sie einen Wandtresor. Dabei handelt es sich um einen anthrazitfarbenen Tresor. Der Hausmeister der Kirchengemeinde hatte den Diebstahl jetzt entdeckt und Anzeige bei der Polizei erstattet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / ...

