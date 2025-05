Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (461) Betrunkener schlug Polizeibeamten

Nürnberg (ots)

In der Nürnberger Innenstadt attackierte ein Betrunkener in der Nacht zum Samstag (03.05.2025) einen Polizeibeamten. Die Polizeistreife nahm den 21-jährigen Mann sowie seine drei Begleiter in Gewahrsam.

Die vier Männer waren Beamten des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) um kurz nach 01:30 Uhr im Bereich der Frauentormauer aufgefallen. Dort war die Gruppe mit einem anderen Passanten in einen verbalen Streit geraten. Als die Beamten mit ihrem Einsatzfahrzeug an den erkennbar betrunkenen Männern vorbeifuhren, pöbelten diese die Polizeibeamten zunächst lautstark an. Darüber hinaus schlug einer der Männer gegen die Scheibe des Polizeifahrzeugs. Als die Beamten die Gruppe zur Rede stellten, reagierten diese sofort aggressiv.

Einem Platzverweis kamen die vier Männern nicht nach. Als die Polizeibeamten den Platzverweis zwangsweise durchsetzen wollten, schlug ein 21-jähriger Mann einem der Beamten zweimal mit der Faust gegen den Kopf. Die Polizisten nahmen den Mann daraufhin fest und legten ihm Handfesseln an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Durchführung einer Blutentnahme an.

Da sich auch die drei Begleiter des 21-jährigen Tatverdächtigen weiterhin aggressiv verhielten und die Einsatzkräfte bedrängten, nahmen diese auch die Begleiter in Gewahrsam. Letztlich mussten alle vier Personen den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Der 27-jährige Polizeibeamte erlitt durch die Faustschläge des 21-JährigenTatverdächtigen leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Der 21-Jährige selbst erlitt bei der Festnahme ebenfalls leichte Verletzungen. Alle übrigen Beamten blieben unverletzt. Gegen den festgenommenen Tatverdächtigen wird wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

