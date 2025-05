POL-HR: Unkrautbekämpfung mit Folgen: Feuer zerstört erneut Gartenhecke - Achter Vorfall in vier Wochen

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.05.2025: Edermünde Tatzeit: Donnerstag, 22.05.2025, 16:30 Uhr bis Freitag, 23.05.2025, 06:00 Uhr In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen erbeuteten Diebe etwa 350 Liter Diesel aus einem LKW und einem Bagger auf dem Baustellengelände an der Autobahn in Edermünde-Holzhausen. Nach ...

mehr