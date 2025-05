Polizei Homberg

POL-HR: Diebe haben es erneut auf Kupferkessel abgesehen: Zehnter Vorfall in sechs Wochen - Zeugen gesucht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.05.2025:

Ottrau

Tatzeit: Montag, 26.05.2025, 21:00 Uhr bis Dienstag, 27.05.2025, 05:30 Uhr

Unbekannte Diebe schlugen in der Zeit von Montag bis Dienstag erneut zu und stahlen einen Kupferkessel in der Bachstraße in Ottrau.

Die unbekannten Täter betraten das Grundstück und begaben sich zu dem auf der Straßenseite aufgestellten Kupferkessel, der zum Zeitpunkt der Tat bepflanzt war. Sie entfernten zunächst die Bepflanzung und entwendeten im Anschluss den Kübel.

Das Kupferbehältnis hat einen Wert im unteren vierstelligen Bereich.

Hinweise auf die unbekannten Täter gibt es bisher nicht.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

In den letzten sechs Wochen wurden im gesamten Schwalm-Eder-Kreis neun vergleichbare Vorfälle registriert.

Zeugen berichteten in zwei Fällen in den Regionen Borken und Frielendorf von einem verdächtigen weißen Transporter mit polnischem Kennzeichen.

Wenn auch Sie etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge geben können, dann wenden Sie sich bitte unter Telefon 06691-943-0 an die Polizeistation in Schwalmstadt oder die Polizei in Homberg unter Telefon 05681-774-0.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell