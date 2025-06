Polizei Homberg

POL-HR: Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Homberg lädt zur diesjährigen "Biker Safety Tour" ein

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.06.2025:

Schwalm-Eder-Kreis

Die Sicherheit auf den beliebten Motorradstrecken im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Nordhessen ist ein Thema, das die Polizei weiterhin stark beschäftigt. Dabei werden die fortwährenden Kontrollmaßnahmen, die sich über die gesamte Motorradsaison erstrecken, durch präventive Aktionen ergänzt.

Bereits 2021 startete in diesem Zusammenhang die landesweite Aktion, die sogenannt "Biker Safety Tour" der Polizei. Auch in diesem Jahr wird das Projekt fortgeführt - die "Biker Safety Tour" geht nun auch im Polizeipräsidium in Nordhessen, im Schwalm-Eder-Kreis, in die erste Runde und startet am Samstag, 05. Juli, um 9:30 Uhr, auf dem Hof der Polizeidirektion Homberg, August-Vilmar-Straße 20.

Ziel der Tour ist die Reduzierung der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von motorisierten Zweirädern, insbesondere solche mit verletzten und getöteten Personen sowie die Reduzierung der Lärmimmissionen durch motorisierte Zweiradfahrende. Zudem soll die Verkehrsmoral / Verkehrsregeltreue motorisierter Zweiradfahrender erhöht werden.

Erfahrene, polizeiliche Motorradfahrer stellen an dem Tag zunächst ihre Arbeit vor und erläutern die häufigsten Unfallursachen und Möglichkeiten der Gefahrenreduzierung.

Mit dabei ist ein Team des Deutschen Roten Kreuzes, das mit Tipps - etwa zur Ersten Hilfe - unterstützt und vorführt, wie beispielsweise der Helm eines verletzten Zweiradfahrers ordnungsgemäß entfernt werden kann.

Im Anschluss startet die Tour mit einem erfahrenen Tourguide des Regionalen Verkehrsdienstes und einem weiteren Polizeibeamten, der das Schlusslicht der Bikergruppe bildet. Die Fahrt führt zunächst durch den Knüll, wo ein kurzer Stopp am Boglerhaus eingelegt wird. Hier geben die Beamten nützliche Tipps und Hinweise, etwa zu Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten und -ursachen sowie örtlichen Besonderheiten. Danach geht es weiter in Richtung Schwalm, wo es vor Kurzem an einer Unfallstelle zu einem Verkehrsunfall kam. Anhand dieses konkreten Ereignisses wird der Unfallhergang veranschaulicht und es wird aufgezeigt, wie ein solches Unfallgeschehen künftig vermieden werden kann. Der Rückweg führt über Frielendorf, Neuental und Borken zurück nach Homberg und endet um 14:00 Uhr nach einer Abschluss-Feedback-Runde.

An der Veranstaltung können maximal zwölf Personen teilnehmen. Wenn Sie Interesse an der Teilnahme haben, dann melden Sie sich bitte bis zum 27.06.2025 via E-Mail unter verkehrspraevention.ppnh@polizei.hessen.de oder unter der Telefonnummer 0561 - 910 1038 an.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell