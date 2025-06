POL-HR: Fahrer eines Kleinkraftrades versucht vor Polizeistreife zu flüchten

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.06.2025: Niedenstein Tatzeit: Donnerstag, 05.06.2025, 23:00 Uhr bis Freitag, 06.06.2025, 04:15 Uhr In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte einen Audi in der Hauptstraße in Niedenstein. Zudem versuchten sie, in Edermünde einen weiteren Audi zu stehlen, scheiterten jedoch ...

mehr