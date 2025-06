POL-HR: Audi-Diebstähle nehmen zu - Polizei warnt und ruft zur Wachsamkeit auf

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.06.2025 Schwalmstadt Tatzeit: Sonntag, 08.06.2025, gegen 21:00 Uhr Am Sonntagabend versuchte sich der Fahrer eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle im Fünftenweg in Treysa zu entziehen und flüchtete vor der Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation in Schwalmstadt wollte ...

