POL-IZ: 241205.3 Glückstadt: Mehrere Einbrüche in Glückstadt

Glückstadt (ots)

Innerhalb der letzten Tage ist es in Glückstadt zu drei Einbruchstaten gekommen. In einem der Fälle blieb es beim Versuch. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

In der Nacht zum Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Kindergarten Am Burggraben. Sie richteten einige Schäden an und stahlen Bargeld, etwa 400 Euro. Zudem entwendeten die Eindringlinge ein Tablet.

Eine weitere Tat ereignete sich im selben Tatzeitraum zum Nachteil der Kindertagesstätte in der Friedrich-Ebert-Straße. Hier wiesen sämtliche Türen Hebelspuren auf - ob die Einbrecher Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

In der Großen Deichstraße suchten Eindringlinge ein Büro auf, das Eindringen gelang ihnen hier jedoch nicht.

In allen drei Fällen liegen der Polizei keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

