POL-HL: Scharbeutz

Ostholstein Vandalismus an einem Wohngebäude

Lübeck (ots)

Am Freitagnachmittag (06.06.2025) wurde bei der Polizeistation Strafanzeige erstattet, nachdem in einer Doppelhaushälfte in der Straße Kiepenberg vorsätzlich ein Wasserschaden hervorgerufen worden ist. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Bereits am 02.06.2025 wurde durch einen Bekannten der zum Tatzeitpunkt abwesenden Hauseigentümer ein beschädigtes Fenster festgestellt, das mutmaßlich durch einen Stein zerstört worden ist und zeigte den Vorfall bei der Polizei an.

Einige Tage später wurde durch bislang unbekannte Täter ein Schlauch durch das provisorisch abgedeckte Fenster gelegt und über einen längeren Zeitraum Wasser ins Innere des Einfamilienhauses eingeleitet.

Die Feuerwehr musste das Wasser aus dem Keller abpumpen, was in einer Höhe von etwa 20 cm stand. Das Mobiliar wurde teilweise zerstört. Der Gesamtsachschaden ist aktuell nicht bekannt.

Erste Befragungen in der Nachbarschaft ergaben, dass sich zum tatrelevanten Zeitpunkt Kinder auf dem Grundstück aufgehalten hätten. Inwieweit diese im Zusammenhang mit dem Geschehen stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Zur Aufklärung der Tat werden weitere Zeugen gesucht, die etwaige Hinweise an die Polizeistation Scharbeutz unter der Rufnummer 04503-35720 oder per E-Mail an scharbeutz.pst@polizei.landsh.de richten können.

