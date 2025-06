Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud

PKW prallt gegen LKW - Mann schwer verletzt

Lübeck (ots)

Donnerstagmorgen (12.06.2025) geriet der Fahrer eines BMW in Lübeck St. Gertrud in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem entgegen kommenden LKW zusammen. Dabei erlitt der PKW-Führer schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. An seinem Elektrowagen hingegen entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Warum der BMW-Fahrer in den Gegenverkehr geriet, ist jetzt Bestandteil der Ermittlungen zum Unfallhergang.

Gegen 07:20 Uhr befuhr der 36 Jahre alte Lübecker mit seinem BMW die Wesloer Landstraße in Richtung Schlutup. Nach aktuellem Ermittlungsstand geriet er aus bisher noch nicht genau geklärter Ursache circa 250 Meter vor dem Erreichen der Bundesstraße 104 nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegen kommenden LKW zusammen. Bedingt durch die Wucht des Aufpralls zog sich der 36Jährige schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 44 Jahre alte Fahrer des LKW mit Kranaufsatz blieb unverletzt.

An dem elektrobetriebenen BMW entstand erheblicher Sachschaden im Frontbereich. Ein Abschleppunternehmen kümmerten sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten PKW. An dem LKW stellten die Beamten des 3. Polizeireviers verhältnismäßig geringe Schäden im Bereich der Felge der mittleren Achse fest. Während der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen kam es im bereits eingesetzten Berufsverkehr punktuell zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Wesloer Landstraße.

Neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt waren am Unfallort zwei Funkstreifenwagenbesatzungen sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr eingesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell