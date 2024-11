LPI-GTH: Berauscht

Krauthausen (Wartburgkreis) (ots) - In ein Fabrikgebäude in der Lindenstraße drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam ein und entwendeten anschließend Bargeld in Höhe eines unteren vierstelligen Eurobetrages. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 5.500 Euro geschätzt. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 23. November, 12.45 Uhr und gestern, 12.45 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 ...

mehr