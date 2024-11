LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Eisenach (ots) - Im Zeitraum 17.11. bis 22.11.2024 verschaffte sich ein oder mehrere Täter Zutritt zu zwei Kellerabteilen in einem Wohnhaus am Schleierborn 32. Entwendet wurde hier das Hinterrad eines Fahrrads. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0303449/2024) zu melden. (ms) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

