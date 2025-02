Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Seniorin stürzt in Linienbus - Polizei sucht Zeugen

Hünxe (ots)

Am Samstag, den 15.02.2025, kam eine 72- jährige Frau aus Hünxe gegen 11:05 Uhr als Mitfahrerin in einem Linienbus aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich schwer.

Die 72- Jährige, die an der Haltestelle Stallbergsweg in den Bus der Linie 71 in Richtung Dinslaken in den vorderen Teil des Busses eingestiegen war, suchte mit ihrem Rollator zunächst die Freifläche mit den Notsitzen im Bus auf. Kurz darauf kam sie zu Fall.

Der Unfall soll sich zwischen den Haltestelle Stallbergsweg und Krechter Hünxe ereignet haben.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 zu melden.

/cd Ref. 250216-1225

