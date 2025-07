Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Karlum: Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten Personen

Karlum (ots)

Heute Morgen (24.07.2025) kam es in der Dorfstraße in der Gemeinde Karlum zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnunsverkehr, bei dem zwei Personen tödlich, drei Personen lebensgefährlich und zwei Personen schwer verletzt wurden.

Gegen 07.40 Uhr befuhr eine 19-jährige Frau mit ihrem Renault Twingo die Dorfstraße aus Richtung Ladelund kommend in Richtung Ochsenweg. Zur gleichen Zeit befuhr in entgegengesetzter Richtung ein mit sechs Personen besetzter Kleinbus die Dorfstraße in Richtung Ladelund.

Im Bereich der Linkskurve unweit des Ochsenwegs kollidierte der Renault Twingo aus noch ungeklärter Ursache frontal mit dem Kleinbus. Beide Fahrzeuge kamen im Straßengraben zum Stehen.

Eine 93-jährige Insassin des Kleinbusses zog sich infolge des Zusammenstoßes derart schwere Verletzungen zu, dass sie sie noch an der Unfallstelle verstarb. Eine weitere 84-jährige Beifahrerin des Kleinbusses wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo auch sie ihren Verletzungen erlag. Die weiteren Mitfahrenden des Kleinbusses wurden mit schweren bzw. lebensgefährlichen Verletzungen durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 38-jährige Fahrerin des Kleinbusses erlitt schwere Verletzungen. Die Twingo-Fahrerin verletzte sich ebenfalls so schwer, dass eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Ein Rettungshubschrauber verbrachte auch sie in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Dorfstraße war während der Unfallaufnahme und der Dauer der Bergungsarbeiten für sechseinhalb Stunden voll gesperrt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Sachverständiger hinzugezogen

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen werden durch die Polizeistation Leck geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell