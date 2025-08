Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Polizei stoppt Jugendlichen mit entwendetem Pkw nach Verfolgungsfahrt

Flensburg (ots)

Am Dienstagabend, 05.08.2025, ging um 22:12 Uhr bei der Polizei ein Notruf hinsichtlich eines Jugendlichen deutscher Staatsangehörigkeit ein, welcher mit einem entwendeten Kraftfahrzeug durch die Stadt fahren soll, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Beamten stellten das Fahrzeug zunächst in der Straße Süderhofenden fest und wollten es einer Kontrolle unterziehen. Der junge Fahrzeugführer missachtete jedoch sämtliche Anhaltesignale und entzog sich der Kontrolle mit hoher Geschwindigkeit.

Die Verfolgungsfahrt wurde durch das Stadtgebiet fortgeführt, wobei die zulässige Höchstgeschwindigkeit jeweils deutlich überschritten und Kreuzungen trotz Rotlicht überfahren wurden. Es kam auch zur Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer.

Aufgrund der Fahrweise nahm das Fluchtfahrzeug Schaden an einem Reifen. Die Fahrt wurde anschließend auf der Felge fortgesetzt. In der Straße Nordergraben gelang es den eingesetzten Polizeikräften um 22:30 Uhr das Fahrzeug durch Abdrängen zu stoppen. Dabei wurden keine Personen verletzt. In dem Fahrzeug befanden sich neben dem 16jährigen Fahrzeugführer noch zwei 15jährige Mädchen deutscher Staatsangehörigkeit.

Gegen den Fahrzeugführer wurden u.a. Strafanzeigen wegen der Straßenverkehrsgefährdung, illegalem Kraftfahrzeugrennen, besonders schwerem Fall des Diebstahls und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Es wurden diverse Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, u.a. wegen der Missachtung von Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten sowie Geschwindigkeits- und Rotlichtverstößen. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und mögliche Geschädigte dieses Vorfalls. Diese Personen werden gebeten, sich unter der 0461 - 4843702 oder unter der Email-Adresse K7.Flensburg.BKI@polizei.landsh.de bei der Flensburger Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell