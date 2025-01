POL-HAM: Schwarzer VW beschädigt - Verursacher flüchtet

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - An der Römerstraße kam es am Dienstag, 7. Januar, zu einem Unfall mit einem grauen Mazda. Der Unfall ereignete sich zwischen 7.50 Uhr und 15.30 Uhr. Das Auto war in dieser Zeit in Fahrtrichtung Norden am Straßenrand geparkt. An der linken Fahrzeugseite des Mazda entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Einsatzkräfte der Polizei sicherten an der Unfallstelle weiße Lackspuren, die ...

