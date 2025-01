Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 17-Jähriger zündet Pyrotechnik in Wohnung - Evakuierung eines Mehrfamilienhauses und Sperrung der Werler Straße

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei Hamm hat am Dienstagnachmittag, 7. Januar, einen 17-Jährigen vorläufig festgenommen, nachdem er in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Werler Straße mutmaßlich einen Brand durch Pyrotechnik-Selbstlaborate legen wollte.

Der Betreuer des 17-Jährigen alarmierte die Polizei, weil dieser ihm nicht öffnete und anschließend in der Wohnung Feuerwerkskörper zündete. Unterhalb des Türrahmens kam es zu einer Funkenbildung und anschließender Rauchentwicklung im Treppenhaus.

In der Wohnung konnten die alarmierten Polizisten mutmaßliche Selbstlaborate von Feuerwerkskörpern entdecken.

Da eine erhebliche Gefahr durch die verdächtigen Gegenstände nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Sprengstoffexperten des LKA sowie ein Sprengstoffspürhund hinzugezogen und das Mehrfamilienhaus evakuiert. Anwohner konnten sich während der Maßnahmen in einem bereitgestellten Bus der Verkehrsbetriebe aufhalten. Einsatzkräfte der Polizei sperrten ab 16 Uhr die Werler Straße zwischen Luisenstraße und Alleestraße.

Die Begutachtung durch die Sprengstoffexperten ergab, dass es sich bei den Gegenständen um Teile von frei verkäuflichen Feuerwerkskörpern und einer Zündschnur handelte.

Der 17-Jährige kam ins Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung ermittelt. Es entstand geringer Sachschaden an der Wohnungstür.

Die Bewohner konnten gegen 19.45 Uhr zurück in ihre Wohnungen und die Sperrmaßnahmen wurden parallel aufgehoben. (hei)

