Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Diebstahl eines SUVs der Marke Hyundai - Polizei sucht Zeugen

Halstenbek (ots)

Am Freitag (04.04.2025) ist in Halstenbek der Diebstahl eines Fahrzeugs festgestellt worden.

Unbekannte Täter entwendeten einen Hyundai Tuscon von einem Parkplatz in der Dockenhudener Chaussee.

Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 03.04.2025, 21:30 Uhr und Freitag, 04.04.2025, 06:35 Uhr ereignet haben.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen SUV in der Farbe Schwarz mit Pinneberger Kennzeichen.

Der Schaden wird auf knapp 30.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler Zeugen, die am Tattag bzw. auch an den vorherigen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verbleib des entwendeten Hyundai geben können. Darüber hinaus bittet die Polizei Anwohner ihre Kameraaufzeichnungen nach unbekannten oder verdächtigen Personen zu prüfen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell