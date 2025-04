Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Pkw verunfallt im Vorgarten eines Einfamilienhauses - Fahrer alkoholisiert und ohne Führerschein - Strafverfahren eingeleitet

Elmshorn (ots)

In der Nacht auf Freitag (04.04.2025) ist es an der Kreuzung Amandastraße/Moordamm zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abkam und durch eine Hecke auf ein anliegendes Grundstück fuhr. Der vermutliche Fahrzeugführer war alkoholisiert und besaß keine Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 17-jähriger Elmshorner gegen 01:00 Uhr mit einem schwarzen VW Polo die Amandastraße in Richtung Moordamm. In Höhe der Kreuzung kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg durch eine Hecke und kam auf dem Grundstück eines anliegenden Einfamilienhauses zum Stehen.

Der genannte Jugendliche sowie ein 15-jähriger Mitfahrer verletzten sich durch den Unfall leicht. Ein weiterer Jugendlicher aus dem Fahrzeug verblieb unverletzt.

Der minderjährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von knapp 1,7 Promille.

Es stellte sich zudem heraus, dass der genutzte VW Polo nicht zugelassen war und von den Jugendlichen unbefugt in Gebrauch genommen wurde.

Nach einer Blutprobenentnahme beim Fahrer wurden die drei Personen den Erziehungsberechtigten übergeben.

Sowohl an der Hecke als auch an einem Stromkasten entstanden erhebliche Schäden. Auch das Unfallfahrzeug wurde im Frontbereich in Mitleidenschaft gezogen, so dass der summierte Sachschaden vorläufig auf über 5.000 Euro geschätzt wurde.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren mit den Vorwürfen einer Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs gegen den Fahrer ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell