Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Verkehrsunfall zwischen PKW und Pedelec. Pedelec-Fahrer schwer verletzt.

PD Bad Segeberg (ots)

Am heutigen Tag (04.04.2025) ist es in Rellingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Pedelec gekommen.

Um 08:00 Uhr befuhr ein 53-Jähriger aus Pinneberg mit seinem PKW Opel den Ellerbeker Weg aus Richtung Rellingen kommend in Richtung Ellerbek. An der Einmündung Ellerbeker Weg / Schmiedestraße beabsichtigte der PKW-Fahrer nach rechts in die Schmiedestraße abzubiegen. Dabei übersah er einen 78-Jährigen Mann aus Rellingen, der ihm auf dem dortigen Geh- / Radweg entgegenkam und mit seinem Pedelec (E-Bike) in Richtung Rellingen / Tangstedter Chaussee fuhr.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der Pedelec-Fahrer stürzte und sich u.a. eine schwere Kopfverletzung zuzog. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der 78-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Der PKW-Fahrer blieb unverletzt.

An dem PKW und dem Pedelec entstand ein leichter Sachschaden.

