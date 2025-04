Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Westerhorn - Illegale Müllablagerung, Zeugen gesucht

PD Bad Segeberg (ots)

Bereits am Freitag (28.03.2025) wurde in der Straße Neuer Moordamm in Westerhorn eine illegale Müllablagerung festgestellt.

Bislang unbekannte Täter entsorgten in etwa in der Mitte des Wirtschaftsweges diversen Hausmüll. Dazu gehörten u.a. große Plastikboxen, Vasen, Bücher, Brettspiele und diverse andere Sachen, die in einem Haushalt offenbar nicht mehr benötigt wurden.

Der Polizei liegen bereits erste Erkenntnisse auf den möglichen Verursacher vor. Trotzdem werden in diesem Zusammenhang noch Zeugen gesucht, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung gesehen haben oder die gegebenenfalls Erkenntnisse über eine Haushaltsauflösung / Entrümplung haben, aus der die Gegenstände stammen könnten.

Hinweise nimmt das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn unter der Telefonnummer 04121 / 40920 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell