BPOL NRW: Bruder kann Geldstrafe nicht aufbringen - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Paderborn (ots) - Einen oder gleich mehrere Schutzengel hat am Freitagmorgen (3. Dezember) offensichtlich ein 38-jähriger Hövelhofer gehabt. Trotz geschlossener Schranke überquerte der Mann in Paderborn-Schloß Neuhaus den Bahnübergang an der Husarenstraße. Zeitgleich näherte sich ein Regionalzug aus Bielefeld kommend dem Bahnübergang. Im Glauben, den Mann mit ...

mehr