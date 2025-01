Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Schneller Zugang erforderlich

In der Nacht zu Freitag musste die Feuerwehr Haxtum den Rettungsdienst unterstützen. Die Sanitäter waren zuvor in die Straße Hinter Knoops Huus gerufen worden, um einem gestürzten Mann zur Hilfe zu eilen. Zwar konnte die anwesende Lebensgefährtin den Rettungskräften die Haustür öffnen, ein Zugang zum Patienten war aufgrund dessen ungünstiger Lage allerdings nur durch ein verschlossenes Fenster von außerhalb des Gebäudes möglich. Die angerückten Feuerwehrleute schafften es unter Vornahme von Brechwerkzeug und hydraulischem Rettungsgerät schnell für eine Zugangsöffnung sorgen, sodass die dringend erforderliche Versorgung des Mannes kurz darauf eingeleitet werden konnte. Zudem wurde bei der anschließenden Patientenumlagerung in den Rettungswagen unterstützt. Der nächtliche Einsatz, zu dem auch die Polizei anrückte, war nach gut 45 Minuten beendet.

