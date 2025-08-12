PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Personengruppe durch Fahrzeug gefährdet, Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Schleswig (ots)

Am Montagnachmittag (04.08.2025) kam es in der Straße Stadtfeld in Schleswig zu einer Gefährdung von Fußgängern durch ein Fahrzeug, das auf den Gehweg geführt wurde. Die Polizei Schleswig sucht Zeugen sowie die Geschädigten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei um 15:35 Uhr eine Gruppe von drei Männern durch einen blauen Hyundai gefährdet worden, als dieser von der Straße auf die Gruppe zu gelenkt wurde. Die Personen hätten sich nach Aussage einer Passantin durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen können.

Der Kleinwagen sei auf Höhe eines dortigen Supermarktes angehalten und die Personengruppe durch den männlichen Fahrer zunächst zu Fuß verfolgt worden. Hiernach entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer mit dem Hyundai in Richtung der Straße Mühlenredder.

Bei Eintreffen der Polizei konnten die Geschädigten nicht angetroffen werden. Das Polizeirevier Schleswig hat die Ermittlungen zu diesem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht nun die betroffenen Männer, den Fahrer des PKW und weitere Zeugen und Zeuginnen des Vorfalls.

Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04621-840 oder per E-Mail an Bezirksdienst.Schleswig.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Marcel Paulsen
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 14:52

    POL-FL: St. Peter-Ording: Zeugenaufruf nach versuchtem Waschbären-Diebstahl

    St.Peter-Ording (ots) - In der Nacht von Mittwoch (06.08.2025) auf Donnerstag (07.08.2025) kam es im Westküstenpark in St. Peter-Ording zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Durch unbekannte Täter wurde gewaltsam das Gelände betreten und gezielt ein Waschbärengehege aufgesucht. Es kam augenscheinlich zum Versuch, eines der Tiere zu entwenden, was jedoch ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 12:20

    POL-FL: Flensburg: weitere Verfolgungsfahrt nach Entziehung einer Verkehrskontrolle

    Flensburg (ots) - Am Donnerstagabend, 07.08.2025, gegen 21:15 Uhr befuhren Beamte der Landespolizei im Rahmen der Streifenfahrt die Flensburger Innenstadt. Auf Höhe der Straße Rude fiel ihnen ein bereits polizeilich bekannter grauer BMW auf, der mit nicht zum Fahrzeug gehörigen Kennzeichen geführt wurde. Die Beamten entschieden sich zur Durchführung eine ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:46

    POL-FL: Kreis Schleswig-Flensburg/Flensburg: Verfolgungsfahrt nach Trunkenheitsfahrt

    Schleswig-Flensburg (ots) - Am Donnerstagmorgen, 07.08.2025, kam es gegen 06:20 Uhr zunächst zu einem kleinen Verkehrsunfall, bei dem ein Audi ein weiteres Fahrzeug touchierte und anschließend wegfuhr, ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern. Aufgrund dieser Verkehrsunfallflucht suchten die Beamten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren