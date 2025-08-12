Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Personengruppe durch Fahrzeug gefährdet, Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Schleswig (ots)

Am Montagnachmittag (04.08.2025) kam es in der Straße Stadtfeld in Schleswig zu einer Gefährdung von Fußgängern durch ein Fahrzeug, das auf den Gehweg geführt wurde. Die Polizei Schleswig sucht Zeugen sowie die Geschädigten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei um 15:35 Uhr eine Gruppe von drei Männern durch einen blauen Hyundai gefährdet worden, als dieser von der Straße auf die Gruppe zu gelenkt wurde. Die Personen hätten sich nach Aussage einer Passantin durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen können.

Der Kleinwagen sei auf Höhe eines dortigen Supermarktes angehalten und die Personengruppe durch den männlichen Fahrer zunächst zu Fuß verfolgt worden. Hiernach entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer mit dem Hyundai in Richtung der Straße Mühlenredder.

Bei Eintreffen der Polizei konnten die Geschädigten nicht angetroffen werden. Das Polizeirevier Schleswig hat die Ermittlungen zu diesem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht nun die betroffenen Männer, den Fahrer des PKW und weitere Zeugen und Zeuginnen des Vorfalls.

Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04621-840 oder per E-Mail an Bezirksdienst.Schleswig.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell